Der Beschäftigungsmotor in den USA läuft weiter auf hohen Touren. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen für August mit einem Zuwachs von 192.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Im Juli hatte sich das Jobwachstum auf 157.000 Stellen belaufen. Für die Arbeitslosenquote wird ein Rückgang um 0,1 auf 3,8 Prozent vorhergesagt, für die Stundenlöhne ein Plus von 0,2 Prozent. Seit geraumer Zeit kommen vom US-Arbeitsmarkt gute Nachrichten. Im bisherigen Jahresverlauf wurden im Schnitt pro Monat zusätzliche 215.000 Jobs geschaffen. Es herrscht praktisch Vollbeschäftigung. "Die Arbeitslosenquote ist bereits sehr niedrig", schreiben die Ökonomen der Berliner Sparkasse. "Selbst die strukturellen Nachwehen der Finanzkrise werden allmählich schwächer." Der hohe Bestand unbesetzter Stellen sei kein Signal mehr für einen beschleunigten Stellenzuwachs, sondern weise vielmehr auf Einstellungshürden wie etwa fehlende Qualifikationen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +192.000 zuvor: +157.000 Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,9% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,26% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.876,00 -0,11% Nikkei-225 22.304,51 -0,82% Hang-Seng-Index 26.900,66 -0,27% Kospi 2.273,69 -0,61% Shanghai-Composite 2.700,74 +0,34% S&P/ASX 200 6.135,00 -0,41%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Auch zum Wochenausklang dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien negative Vorzeichen die Kurstafeln. Aus den USA kommen schwache Vorgaben für den Technologiesektor nach pessimistischen Aussagen aus der US-Chipbranche. Dazu kommt, dass es bislang keine Fortschritte in der Neuverhandlung des Nafta-Abkommens zwischen den USA und Kanada gibt. Gleichzeitig will US-Präsident Donald Trump den Handelskonflikt einem Medienbericht zufolge nun auch auf Japan ausdehnen. Bislang hatte sich Trumps Unzufriedenheit vorrangig auf China gerichtet, das die USA schon mit Strafzöllen belegt haben. Am Donnerstag lief die Frist für die öffentliche Konsultation zu den Plänen der US-Regierung aus, weitere Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar zu erheben. Die chinesischen Börsen geben am Freitag anfängliche Gewinne ab. Aktien asiatischer Chipausrüster und -hersteller verzeichnen kräftige Kursverluste, nachdem am Donnerstag in den USA der Chiphersteller Micron von Preisrückgängen bei Speicherchips berichtet hat. Und KLA-Tencor, ein Ausrüster der Chipbranche, warnte, dass der Absatz im zweiten Halbjahr wohl nicht so stark anziehen werde wie erhofft. In Tokio büßen daraufhin Advantest fast 7 Prozent ein. Renesas verlieren 4,2 Prozent und Tokyo Electron 6,9 Prozent. In Seoul verbilligen sich Samsung Electronics um 2,8 Prozent und SK Hynix um 4,8 Prozent. Taiwan Semiconductor legen dagegen an der Börse in Taiwan gegen die negative Tendenz um 0,8 Prozent zu. Die Aufwertung des Dollar lastet derweil auf den Kursen exportorientierter japanischer Unternehmen. Toyota fallen um 1,1 Prozent und Honda um 0,7 Prozent. Sony geben um 1,2 Prozent nach.

US-NACHBÖRSE

Überzeugende Geschäftszahlen und die Ankündigung einer höheren Dividende haben der Aktie von Broadcom am Donnerstag im nachbörslichen Handel Auftrieb gegeben. Der Kurs stieg um 3,7 Prozent. Marvell Technology sprangen um 7,4 Prozent nach oben, nachdem der Halbleiterhersteller bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal eine positive Bilanz der Übernahme von Cavium gezogen hatte. Im regulären Handel hatte die Marvel-Aktie im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs bei Chipwerten 5 Prozent eingebüßt. Auslöser des Abverkaufs waren pessimistische Aussagen von Micron und KLA-Tencor gewesen. Micron erholten sich nachböslich um 1,4 Prozent. KLA-Tencor legten um 0,7 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.995,87 0,08 20,88 5,16 S&P-500 2.878,05 -0,37 -10,55 7,65 Nasdaq-Comp. 7.922,73 -0,91 -72,45 14,77 Nasdaq-100 7.453,17 -0,93 -70,09 16,52 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 770 Mio 812 Mio Gewinner 1.200 1.316 Verlierer 1.736 1.626 Unverändert 117 117

Uneinheitlich - Erneut stachen Technologiewerte mit einer überdurchschnittlich schwachen Tendenz heraus. Zudem blieben der Handelsstreit zwischen China und den USA und die laufenden Gespräche zwischen Kanada und den USA über ein neues Nafta-Abkommen als Belastungsfaktoren präsent. "Es handelt sich um eine technische Korrektur, nachdem der Technologiesektor lange besser als der Gesamtmarkt gelaufen ist", sagte Markt-Stratege Peter Kenny von Kenny & Co. "Ich denke hier gibt es noch weiteres Abwärtspotenzial, doch es dürfte sich um einen langfristigen und nicht um einen kurzfristigen Prozess handeln". Die US-Konjunkturdaten des Tages hatten kaum Einfluss auf den Handel. Der Halbleiter-Subindex verlor 2,3 Prozent. Micron Technologies brachen um 9,9 Prozent ein. Der Finanzchef des Konzerns hatte von einem Preisrückgang bei Speicherchips im dritten Quartal berichtet. Für Applied Materials ging es um 5,3 Prozent nach unten.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,64 -1,6 2,65 143,5 5 Jahre 2,75 -2,2 2,77 82,2 10 Jahre 2,88 -2,3 2,90 43,4

Die schlechte Stimmung und die derzeit bestehenden Unsicherheiten globalen sorgten für Nachfrage nach als sicher geltenden Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor 2 Basispunkte auf 2,88 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1625 +0,0% 1,1622 1,1637 -3,2% EUR/JPY 128,56 -0,1% 128,65 129,49 -5,0% EUR/GBP 0,8995 +0,0% 0,8991 0,9007 +1,2% GBP/USD 1,2926 -0,0% 1,2928 1,2921 -4,4% USD/JPY 110,60 -0,1% 110,68 111,27 -1,8% USD/KRW 1123,35 -0,3% 1126,40 1120,66 +5,2% USD/CNY 6,8412 +0,1% 6,8355 6,8322 +5,1% USD/CNH 6,8480 +0,0% 6,8454 6,8377 +5,1% USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8492 7,8494 +0,5% AUD/USD 0,7157 -0,5% 0,7196 0,7188 -8,5% NZD/USD 0,6572 -0,3% 0,6590 0,6596 -7,4% Bitcoin BTC/USD 6.545,69 +1,2% 6.471,06 6.441,70 -52,1%

Der ICE-Dollarindex gab um 0,1 Prozent nach. Teilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht für August am Freitag. Ein starker Bericht würde die Erwartung noch weiter untermauern, dass die US-Notenbank in diesem Jahr noch zwei weitere Zinserhöhungen vornehmen wird. Der Wechselkurs Euro zu Dollar bewegte sich kaum - trotz schwacher Daten aus Deutschland. Im späten US-Handel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,1623 Dollar. Der Yen legte im Verlauf des Handels zum Dollar dagegen deutlicher zu. Befürchtungen, dass sich die Handelsstreit der USA mit anderen Ländern verschärfen könnte, geben dem als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebten Yen am Freitagmorgen weiter Auftrieb.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,82 67,77 +0,1% 0,05 +15,5% Brent/ICE 76,44 76,50 -0,1% -0,06 +19,8%

Die Ölpreise gerieten nach einer zwischenzeitlichen leichten Erholung unter Druck, machten dann aber einen teil der Tagesverluste wieder wett. Zwar haben sich die wöchentlichen Öllagerbestände deutlicher als erwartet reduziert, gleichzeitig gingen im Vergleich zur Vorwoche allerdings auch die Öl-Exporte aus den USA zurück. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 1,4 Prozent auf 67,77 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit gut zwei Wochen. Für den Brent-Preis ging es um 1,0 Prozent auf 76,50 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.200,89 1.200,00 +0,1% +0,90 -7,8% Silber (Spot) 14,13 14,16 -0,2% -0,03 -16,6% Platin (Spot) 789,30 791,35 -0,3% -2,05 -15,1% Kupfer-Future 2,61 2,62 -0,6% -0,02 -22,1%

Der Goldpreis kletterte zum US-Settlement um 0,3 Prozent auf 1.204 Dollar. Die Feinunze habe etwas vom leicht schwächelnden Dollar profitiert, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONSUM JAPAN

-Japan/Konsumneigung Juli -0,3 Pkt gg Vorjahr

-Japan/Konsumneigung Juli 64,2%

-Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juli -0,7% gg Vorjahr

-Japan/Ausgaben privater Haushalte Juli +0,1% (PROGNOSE: -0,9%) gg Vorjahr

INNENPOLITIK USA

Nach dem anonymen Zeitungskommentar eines ranghohen US-Regierungsmitarbeiters über Präsident Donald Trump hat die demokratische Senatorin Elizabeth Warren im Gespräch mit dem Sender CNN die Anwendung des 25. Verfassungszusatzes zur Absetzung des Präsidenten ins Spiel gebracht.

POLITIK BRASILIEN

Der ultrarechte brasilianische Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro ist bei einer Messerattacke während eines Wahlkampfauftritts schwer verletzt worden. Bolsonaro habe "eine Bauchwunde erlitten, die durch einen scharfen Gegenstand verursacht wurde", teilte das behandelnde Krankenhaus in der südöstlichen Stadt Juiz de Fora nach dem Angriff mit. Sein Zustand sei "stabil". Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und erklärte, er habe "auf Anweisung Gottes" gehandelt.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles L. Evans, hat sich für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen, um das Wachstum etwas zu dämpfen und die Teuerung unter Kontrolle zu halten. Die Notenbank sollte die Zinsen zunächst auf das sogenannte neutrale Niveau anheben, das für die Wirtschaftsentwicklung weder stimulierend noch dämpfend sei, so Evans am Donnerstag. Das neutrale Niveau sieht er im Bereich von 2,5 und 3 Prozent. Danach, so der Notenbanker weiter, sollte die Fed die Zinsen noch etwas anheben, um den Übergang der Wirtschaft auf einen langfristigen, nachhaltigen Wachstumspfad zu unterstützen.

BROADCOM

steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 13 Prozent auf 5,07 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen der Analysten getroffen. Der Gewinn kletterte auf 1,2 Milliarden oder 2,71 Dollar je Aktie von 481 Millionen bzw. 1,14 Dollar je Anteil im Vorjahreszeitraum. Im fortgeführten Geschäft verdiente das Unternehmen 4,98 nach 4,10 Dollar vor einem Jahr. Für das laufende Schlussquartal rechnet die Broadcom Inc mit einem Umsatz von rund 5,4 Milliarden Dollar. Analysten haben bisher 5,35 Milliarden Dollar erwartet.

TWITTER

hat den persönlichen Account des ultrarechten US-Verschwörungstheoretikers Alex Jones dauerhaft gesperrt. Auch der Account seiner Internetseite "Infowars" werde dauerhaft gesperrt, teilte der Kurzbotschaftendienst mit. Twitter begründete den Schritt mit neuen Verstößen von Jones gegen die Unternehmensrichtlinien.

