Nur, weil ein Analyst seine Einschätzung von "Kaufen" auf "Halten" reduziert, sollte eine Aktie nicht deutlich unter Druck kommen. Vor allem, wenn der Analyst zugleich sein Kursziel anhebt, das über dem letzten Kurs der entsprechenden Aktie liegt. Aber das passiert gerade in Bezug auf MorphoSys (ISIN DE0006632003): Die Berenberg Bank stuft auf "Halten" herunter und setzt das Kursziel von zuvor 103 auf jetzt 108 Euro an. Die Aktie schloss gestern bei 95,35 Euro, kein Grund also, um hier zu verkaufen. Aber:

Im naturgemäß mit dünnen Umsätzen behafteten vorbörslichen Handel geht es abwärts, MorphoSys wurde bei L&S (Lang & Schwarz) bereits kurz unter 90 Euro gesehen. Der Grund: Nervosität. Der Gesamtmarkt wankt. Die Perspektiven des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds sind wegen der Währungsschwankungen und des Verhaltens der USA nicht recht abzuschätzen. Und die Aktie selbst ist zur Wochenmitte unter ihre mittelfristige Aufwärtstrendlinie gerutscht, nachdem sie zuvor an der 20-Tage-Linie nach unten abgewiesen wurde. Was andeutet: Die Bären haben ...

