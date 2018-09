Immer wieder gibt es an den Börsen bestimmte Sektoren, welche über einen bestimmten Zeitraum als die Zukunftsbranche schlechthin gehandelt werden und exorbitante Kursanstiege verzeichnen. Nun sind es Cannabis-Aktien, welche die Anleger an der Wall Street entzücken. Tilray befindet sich in einem starken Aufwärtstrend.

Den vollständigen Artikel lesen ...