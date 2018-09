er vor allem in Richtung Automobilindustrie ausgerichtete Zuliefer-Konzern Schaeffler blickt jetzt auf drei Jahre an der Börse zurück. Und auf einen Seitwärtstrend, aus dem die Aktie am Donnerstag nach unten ausbrach und mit 10,15 Euro ein Rekordtief erreichte.

Den vollständigen Artikel lesen ...