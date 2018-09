Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple vor der jährlichen Produktvorstellung von 200 auf 240 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Durchschnittspreis für das erwartete iPhone 9 dürfte deutlich höher liegen, als derzeit spekuliert werde, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach dem iPhone X in den vergangenen Monaten habe er ebenso unterschätzt, wie die Aktienkursentwicklung, räumte er ein. Deshalb hob der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2017/18 bis 2019/20 an, behielt sein neutrales Votum aber bei, weil die Aktie nicht mehr weit vom neuen Kursziel entfernt sei./edh/mis

Datum der Analyse: 06.09.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US0378331005

