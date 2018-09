Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Staatsanleihemärkte auf beiden Seiten des Atlantiks notierten in den vergangenen Tagen uneinheitlich über die verschiedenen Laufzeiten, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Insgesamt lasse sich wenig Dynamik beobachten. Die zehnjährigen Bund-Renditen würden sich seit Wochen in einer Bandbreite zwischen 0,30 und 0,40% bewegen, die T-Notes gleicher Laufzeit würden bei rund 2,90% schwanken. Eine eindeutige Richtung sei derzeit nicht erkennbar - dafür sei anscheinend die Gemengelage aus geldpolitischen und konjunkturellen Impulsen sowie geopolitischen Risiken zu wenig überschaubar. Bei den zehnjährigen italienischen Staatsanleihen sei zuletzt ein Renditerückgang zu beobachten gewesen, nachdem diese Ende letzter Woche einen neuen Höchststand seit Mai 2014 bei über 3,20% erreicht hätten. Hintergrund dieser Bewegung seien Meldungen gewesen, wonach Italiens Haushalt für 2019 zumindest das Defizitkriterium nach Maastricht einhalten solle - damit würde es aber immer noch höher als zuvor angestrebt und höher als in den Vorjahren ausfallen. Fitch habe zuletzt das Land nicht heruntergestuft (Rating aktuell: BBB), aber es mit einem negativen Ausblick versehen. Die italienische Regierung habe derweil in Aussicht gestellt, kurzfristige Schuldentitel des Landes zurückzukaufen. Das wäre das vierte Mal, seitdem die Renditen sich Ende Mai aufgrund politischer Kapriolen - die neue Regierung halte nichts vom Sparen und neuen Reformen - stark erhöht hätten. ...

