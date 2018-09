FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist kaum verändert in den Handel am Freitag gestartet. Auch am Anleihenmarkt wird auf den US-Arbeitsmarktbericht geschaut. Erwartet wird, dass der Arbeitsmarkt weiter brummt und die Lohnentwicklung hinterherhinkt. Die Zinsstrategen der DZ Bank erwarten, dass der US-Arbeitsmarkt voraussichtlich auch ein Thema einer Fed-Konferenz in Boston sein wird.

Trotz mäßiger Lohnentwicklung sei die Kernrate der US-Inflation in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in den USA entwickle sich weiterhin robust, wie der Frühindikator ISM erst diese Woche bestätigt hatte. Der Weg für zwei weitere Leitzinsanhebungen der Fed in diesem Jahr sei damit geebnet. Spannend dürfte die Frage sein, ob die Fed-Mitglieder Rosengren und Mester sich auch zu ihren Erwartungen eines möglichen Zeitpunktes für das Auslaufen des Leitzinsanhebungszyklus äußern werden.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um einen Tick auf 160,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,43 Prozent und das Tagestief bei 160,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 9.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert einen Tick auf 131,39 Prozent.

September 07, 2018 02:45 ET (06:45 GMT)

