Der DAX schloss gestern unter der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten. Damit fuhr er den sechsten Tag in Folge Verluste ein. Am Ende des Handels stand ein Minus von 0,7 Prozent auf der Kurstafel. Schlusskurs: 11.955 Punkte. Marktidee: Twitter Die Aktie von Twitter ist zuletzt böse unter die Räder gekommen. Ende Juli enttäuschte der Konzern mit Zahlen. Daraufhin fiel der Kurs wie ein Stein. Nach einer Stabilisierung ging es in den vergangenen beiden Tagen erneut nach unten. Dabei rutschte der Kurs auch unter wichtige charttechnische Marken.