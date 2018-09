Hier geht's zum Video

Unsere beiden X-perten sehen nicht nur so jugendlich aus, als hätten sie vor kurzem noch die Schulbank gedrückt, sondern kennen sich auch im Bereich der Online-Spiele (neudeutsch: Gaming) gut aus. Ihr wachsamer Blick ist deshalb heute auf eine Aktie gefallen, die in diesem Bereich verstärkt tätig ist: die chinesische Firma Tencent. Hier gab es in jüngster Zeit einen (kurzfristigen?) Rücksetzer, der auf eher durchwachsene Quartalszahlen zurückzuführen ist. Wo Tencent sonst noch unterwegs ist, was aktuell die Phantasie der Anleger neu entfachen könnte, und wie Anleger an der Kursentwicklung der Tencent-Aktie oder auch eines Index auf chinesische Internetwerte partizipieren können, das erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.