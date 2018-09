Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-ISM PMI Non-Manufacturing konnte im August auf immerhin 58,5 Punkte zulegen, berichten die Analysten der Nord LB. Die Stimmung bei den befragten Einkaufsmanagern der Service-Unternehmen sei also positiv - aber nicht ganz so gut wie in der US-Industrie. Diese Nachricht spreche schon für eine baldige Zinsanhebung der FED und sei damit stützend für den US-Dollar. ...

