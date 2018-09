Sauren Fonds-Service AG: Hochaktuelle und interessante Ausführungen der verdienten Preisträger bei den Sauren Golden Awards 2018 DGAP-News: Sauren Fonds-Service AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Fonds Sauren Fonds-Service AG: Hochaktuelle und interessante Ausführungen der verdienten Preisträger bei den Sauren Golden Awards 2018 (News mit Zusatzmaterial) 07.09.2018 / 09:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung vom 6. September 2018 Hochaktuelle und interessante Ausführungen der verdienten Preisträger bei den Sauren Golden Awards 2018 Die Sauren Fonds-Research AG hat am 6. September 2018 in Frankfurt ihre viel beachteten Auszeichnungen im Rahmen der Sauren Golden Awards 2018 bekannt gegeben. Die aus London, Paris, Singapur und Hongkong angereisten Fondsmanager nahmen ihre Auszeichnungen persönlich in Empfang, wobei einer der Preisträger sogar seinen Urlaub unterbrach, um persönlich vor Ort sein zu können. Die festliche Abendveranstaltung in Frankfurt und das anwesende Fachpublikum boten einen würdigen Rahmen für die Ehrung der verdienten Preisträger. In spannenden Interviews gaben die ausgezeichneten Fondsmanager dem Publikum mit ihren Ausführungen zu ihrem Anlagestil und ihren Einschätzungen zu aktuellen Marktentwicklungen wertvolle Einsichten. Der in der Kategorie "Global Macro" zusammen mit Vincent Chailley ausgezeichnete Bruno Crastes erläuterte, warum er für die zukünftige Entwicklung Europas weniger kritisch gestimmt ist wie zahlreiche andere Fondsmanager. Der in London ansässige Preisträger gab einen äußerst spannenden Einblick in seine makroökonomische Weltsicht. Einen Ausblick für den US-Aktienmarkt bot der in der Kategorie "Aktien USA" ausgezeichnete Cormac Weldon. Der in London arbeitende US-Experte erläuterte, warum er nach einem der historisch längsten Bullenmärkte auch zukünftig noch Potenzial für die Entwicklung des US-Aktienmarkts sieht. Videomitschnitte der Preisverleihung inklusive der interessanten Interviews mit den Preisträgern sind unter www.sauren.de abrufbar. Die als besonderer Ehrenpreis von einer namhaften, unabhängigen Jury vergebene Auszeichnung als "Fondspersönlichkeit des Jahres" ging an Peter E. Huber. Nach fast 40 Jahren als herausragender Fondsmanager wird sich dieser im laufenden Jahr aus dem Fondsmanagement zurückziehen. Peter E. Huber wurde für seine erfolgreiche Auf- und Ausbauarbeit in der Fondsbranche geehrt. Die nachfolgende Tabelle listet die Sauren Golden Award Gewinner 2018 in den einzelnen Kategorien auf: Kategorie Preisträger 2018 Gesellschaft Aktien Global Kristian Heugh Morgan Stanley Investment Management Aktien Europa Eric Bendahan Eleva Capital Aktien USA Cormac Weldon Artemis Investment Management Aktien Japan Sophia Li First State Stewart Aktien James Morton CIM / Santa Lucia Asset Schwellenländer Management Absolute Return Andrew Gibbs Otus Capital Management Global Macro Bruno Crastes & H2O Asset Management Vincent Chailley Comeback David Roberts Liontrust Fund Partners Fondspersönlich- Peter E. Huber StarCapital AG keit Ausführliche Informationen zu dem personenbezogenen Rating-Ansatz der Sauren Fonds-Research AG, Begründungen zu den einzelnen Sauren Golden Award-Gewinnern und eine Übersicht der durch die Sauren Fonds-Research AG vergebenen Auszeichnungen sind im Internet unter www.sauren.de verfügbar. Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/saurenfond/721503.html Bildunterschrift: Die Preisträger der Sauren Golden Awards 2018 07.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 721503 07.09.2018

