Der deutsche Leitindex bleibt im September-Blues, täglich kommt eine neue Hiobsbotschaft. Diesmal aus Russland. Die dortige Regierung nimmt sich offenbar die Türkei als Vorbild.

Der Dax kann noch so tief fallen - es erfolgt keine nennenswerte Gegenreaktion. Am Freitag startet die Frankfurter Benchmark mit 11.957 Zählern praktisch unverändert. Am Donnerstag hatte er 0,7 Prozent im Minus bei 11.955 Punkten geschlossen und ging damit erstmals seit April 2018 unter 12.000 Zählern aus dem Handel. Gestern war es der sechste Tagesverlust in Folge und die längste Minus-Serie seit sieben Monaten.

In Sachen Währungskrise in den Schwellenländern wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der russische Rubel verlor gestern fast zwei Prozent gegenüber dem Euro und erreicht mit 80,60 ein Zweieinhalbjahrestief. Auch am heutigen Handelstag konnte sich der Rubel davon nicht erholen.

Anlass für diese Entwicklung waren Forderungen des Premierministers Dmitry Medvedevs nach einer lockeren Geldpolitik. Für die Währungsanalysten der Commerzbank eine "verbale Blutgrätsche" gegen die Zentralbank.

"In diesem Umfeld allgemeiner EM-Schwäche und angesichts eines Lira-Absturzes, den der türkische Präsident mit seiner Forderung nach lockerer Geldpolitik verschuldet hat, die Zentralbank aufzufordern, die Zinsen zu senken, war so ziemlich das ungeschickteste, was Medvedev tun konnte", lautet deren Fazit. "Hoffentlich erklärt ihm jemand schnell diese Zusammenhänge. Einen weiteren derartigen Ausrutscher kann der Rubel derzeit nicht gebrauchen."

"Der Verfall der Landeswährungen führt zu höheren Finanzierungskosten der Unternehmen, was sich ...

