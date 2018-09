FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf der vergangenen sechs Tage geht es für den DAX-Future am Freitag im frühen Handel um ein paar weitere Punkte nach unten. Die Käufer warten an der Seitenlinie weiter ab, wie stark sich die protektionistische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump auf die Ertragslage der deutschen Unternehmen auswirkt. Solange werden weiterhin höhere Risikoprämien verlangt, ein Ende der Talfahrt am Aktienmarkt ist damit nicht in Sicht.

Eine leicht überverkaufte Lage könnte die Kurse zum Wochenschluss zunächst stabilisieren. Ansonsten wird davon ausgegangen, dass das Jahrestief bei 11.706 Punkten nochmals getestet wird. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 8,5 auf 11.977,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.981 und das Tagestief bei 11.935 Punkten. Umgesetzt wurden rund 3.600 Kontrakte.

