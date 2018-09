Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion im Juli deutlich schwächer als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Juli deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert. Den für Juni zunächst gemeldeten Rückgang von 0,9 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,7 Prozent.

Deutsche Exporte sinken im Juli wegen Zollstreit

Die schwelenden Handelskonflikte in der Welt bremsen die deutsche Exportwirtschaft. Im Juli sanken die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 110,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 7,6 Prozent höher.

Deutsche Arbeitskosten steigen im zweiten Quartal langsamer

Der Anstieg der deutschen Arbeitskosten hat sich im zweiten Quartal 2018 verlangsamt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, legten sie um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Im ersten Quartal hatte der Anstieg 0,9 Prozent betragen. Im Jahresabstand lagen die Arbeitskosten im zweiten Quartal um 2,0 Prozent höher. Im Vorquartal hatte sich der Zuwachs auf 2,4 Prozent belaufen.

Verfassungsschutzpräsident Maaßen zweifelt an Hetzjagden

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hat Zweifel an den Hetzjagden während der Demonstrationen in Chemnitz geäußert. "Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt", sagte er der Bild-Zeitung. Dem Verfassungsschutz lägen "keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben."

Evans für geldpolitische Straffung über neutrales Niveau hinaus

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles L. Evans, hat sich für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen, um das Wachstum etwas zu dämpfen und die Teuerung unter Kontrolle zu halten. Die Notenbank sollte die Zinsen zunächst auf das sogenannte neutrale Niveau anheben, das für die Wirtschaftsentwicklung weder stimulierend noch dämpfend sei, sagte Evans. Danach, so der Notenbanker weiter, sollte die Fed die Zinsen noch etwas anheben, um den Übergang der Wirtschaft auf einen langfristigen, nachhaltigen Wachstumspfad zu unterstützen.

Williams sieht inversive Zinskurve nicht als Entscheidungsfaktor

Für John Williams, Chef der Federal Reserve Bank of New York, würden die Aussichten auf eine Inversion der Zinskurve alleine nicht ausreichen, um ihn davon abzuhalten, weitere Zinserhöhungen zu unterstützen. "Ich denke, wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen, basierend auf unserer Analyse, wo die Wirtschaft ist und wohin sie sich entwickelt", sagte Williams zu Journalisten nach einer Rede in Buffalo.

Trump blickt auf Japan als nächstes Ziel im Handelsstreit

Japan könnte das nächste Ziel im Handelsstreit von US-Präsident Donald Trump sein. In einem Telefonat mit James Freeman, einem Redakteur des Wall Street Journal, sagte Trump, ihn "störten immer noch die Bedingungen, unter denen der US-Handel mit Japan stattfindet". Freeman schrieb in dem Artikel, Trump habe seine Nähe zum japanischen Premierminister Shinzo Abe hervorgehoben, aber hinzugefügt: "Natürlich wird das enden, sobald ich ihnen sage, wie viel sie zahlen müssen."

US-Senatorin bringt Anwendung der Verfassung zur Absetzung Trumps ins Spiel

Nach dem anonymen Zeitungskommentar eines ranghohen US-Regierungsmitarbeiters über Präsident Donald Trump hat die demokratische Senatorin Elizabeth Warren die Anwendung des 25. Verfassungszusatzes zur Absetzung des Präsidenten ins Spiel gebracht. "Wenn ranghohe Regierungsmitarbeiter der Meinung sind, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht in der Lage ist, seinen Job zu machen, dann sollten sie den 25. Verfassungszusatz anwenden", sagte Warren dem Sender CNN.

US-Regierung will Migrantenfamilien künftig länger als bislang erlaubt festhalten

Die US-Regierung will illegal ins Land gekommene Migrantenfamilien künftig länger als bislang erlaubt festhalten. Einem von den Ministerien für Gesundheit und Heimatschutz vorgelegten Änderungsvorschlag zufolge sollen die Familien so lange in Gewahrsam bleiben dürfen, bis ihr Verfahren abgeschlossen ist. Bislang dürfen Kinder entsprechend eines Gerichtsurteils von 1997 nicht länger als 20 Tage inhaftiert werden.

Trump bekräftigt Forderung nach Namensnennung des Autors von Zeitungsbericht

US-Präsident Donald Trump hat mit neuen wütenden Äußerungen auf den anonymen Gastbeitrag eines ranghohen Regierungsmitarbeiters in der New York Times reagiert. "Keiner weiß, wer zur Hölle er oder sie ist", sagte Trump bei einem Auftritt vor Anhängern in Billings im Bundesstaat Montana.

Twitter sperrt Accounts von US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones dauerhaft

Twitter hat den persönlichen Account des ultrarechten US-Verschwörungstheoretikers Alex Jones dauerhaft gesperrt. Auch der Account seiner Internetseite "Infowars" werde dauerhaft gesperrt, teilte der Kurzbotschaftendienst mit. Twitter begründete den Schritt mit neuen Verstößen von Jones gegen die Unternehmensrichtlinien.

Brasilianischer Präsidentschaftskandidat Bolsonaro mit Messer schwer verletzt

Der ultrarechte brasilianische Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro ist bei einer Messerattacke während eines Wahlkampfauftritts schwer verletzt worden. Bolsonaro habe "eine Bauchwunde erlitten, die durch einen scharfen Gegenstand verursacht wurde", teilte das behandelnde Krankenhaus in der südöstlichen Stadt Juiz de Fora mit. Sein Zustand sei "stabil". Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und erklärte, er habe "auf Anweisung Gottes" gehandelt.

