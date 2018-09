Nach einer sechstägigen Verlustserie versucht sich der Dax am Freitag an einer Stabilisierung. Allerdings sind die Anleger weiterhin nervös, denn im Handelskonflikt zwischen den USA und China kann jederzeit eine weitere Eskalationsstufe gezündet werden. Zudem fielen die deutschen Juli-Daten zum Export und der Industrie überraschend schwach aus. Außerdem bleibt abzuwarten, welche Impulse die monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA am Nachmittag in die Märkte bringen werden.

In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,17 Prozent auf 11 975,54 Punkte zu, womit sich sein Wochenverlust aktuell auf 3,1 Prozent beläuft. Tags zuvor hatte das deutsche Börsenbarometer erstmals wieder seit Anfang April unter der psychologisch wichtigen Marke von 12 000 Punkten geschlossen.

Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax , sank am Freitag um 0,05 Prozent auf 26 117,59 Punkte. Der Technologie-Index TecDax rückte indes um 0,22 Prozent vor auf 2901,11 Punkte. Um 0,16 Prozent auf 3301,29 Zähler ging es nach oben für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ./ck/mis

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

