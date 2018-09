Der Wettbewerbsdruck im Großanlagenbau hat in den vergangenen Jahren signifikant zugenommen, und viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass sich dieser Trend mittelfristig sogar verschärfen wird. Laut einer aktuellen VDMA-Umfrage werden die Anlagenbauer aus China als die mit Abstand stärksten internationalen Herausforderer wahrgenommen. 62 % der befragten Verbandsmitglieder betrachten sie als direkte Wettbewerber. Südkorea und Indien folgen mit deutlichem Abstand. Darüber hinaus spielen Unternehmen aus Europa, den USA und Japan eine aktive Rolle im Markt, insbesondere dann, wenn es um technologisch anspruchsvolle und komplexe Projekte geht.

Gleichzeitig haben sich in einigen Kundenbranchen des Großanlagenbaus die Nachfragestrukturen fundamental verändert. Beispiele sind die Papierindustrie, wo klassische Großanlagen zur Herstellung grafischer Papiere im Zeitalter der Digitalisierung zum Auslaufmodell geworden sind, oder der Energiesektor, der dem Trend zur Dezentralisierung und Vernetzung unterliegt. Hier leiden die Hersteller großer Gasturbinen unter massiven Überkapazitäten, während die Anbieter von kleineren und flexiblen Lösungen reüssieren. Für das Bestehen in diesem kompetitiven und volatilen Umfeld sind Anpassungsfähigkeit und Flexibilität sowie umfassendes technisches, planerisches und rechtliches Wissen wesentliche Grundvoraussetzungen.

Neue Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle rücken ins Blickfeld

Die VDMA-Großanlagenbauer reagieren auf den sich kontinuierlich beschleunigenden Wandel auf vielfältige Weise. Einige Unternehmen reduzieren ihre Kapazitäten, andere passen ihre Produkt- und Dienstleistungsportfolios an die neuen Marktgegebenheiten an, und wieder andere entwickeln neue Geschäftsmodelle oder wenden sich gänzlich neuen Geschäftsfeldern zu. Häufig fällt in diesem Zusammenhang der Begriff des Servicegeschäfts. Der Großanlagenbau verspricht sich davon eine Verstetigung seiner Umsätze, Einblicke in die konkreten Bedürfnisse der Anlagenbetreiber sowie Impulse für die Forschungsarbeit. Der Anteil von Services am Gesamtumsatz im VDMA-Großanlagenbau hat sich in den vergangenen Jahren bereits erhöht und erreichte 2017 eine Quote von 16 %. Und die weiteren Aussichten sind günstig. Brancheninsider schätzen, dass es bis 2020 allein in Europa, Nordamerika und dem Mittleren Osten über 11.000 Chemie- und ...

