Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten verschlechtert sich Handelskonflikte (USA vs. China, USA vs. Kanada) sorgen für Unsicherheiten DE30: Abwärtsbewegung hält seit einer Woche an

Die drei wichtigsten Aktienindizes der Wall Street geraten in dieser Handelswoche unter Druck. Der S&P 500 zieht sich von seinem neuesten Allzeithoch zurück, der Nasdaq weist die stärksten Rückgänge auf, während der Dow Jones am widerstandsfähigsten zu sein scheint. Es stellt sich nun die große Frage: Einleitung einer Trendwende oder nur eine korrektive Bewegung? Die ISM-Indizes zum verarbeitenden Gewerbe und zum Dienstleistungssektor haben diese Woche mit 61,3 und 58,5 Punkten die Erwartungen deutlich übertroffen. Dies zeigt, dass auch der August ein starker Monat für die US-Wirtschaft war. Allerdings haben sich einige Datenpunkte jüngst verschlechtert und die Situation in anderen Regionen der Welt sieht weitaus weniger optimistisch aus. Die US-Aktienmärkte dürften mit ihrer letzten starken Performance alleine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...