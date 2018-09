Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Munich Re von 192 auf 194 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei den Rückversicherern sollten nach der eher mittelmäßigen Erneuerungsrunde 2018 keine zu großen Erwartungen an die künftigen Prämienfestsetzungen geknüpft werden, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Robuste Bilanzen und aussichtsreiche Verhaben zur Kapitalverwendung glichen dies im Moment aber aus. Das Ziel einer Schaden-Kosten-Quote von 97 Prozent von Münchener Rück bis 2020 sei ambitioniert./mf/mis Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-09-07/09:42

ISIN: DE0008430026