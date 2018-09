Fortuna Silver Mines Inc. gab gestern Ergebnisse seiner Einfüllbohrungen am Lindero-Goldprojekt in Argentinien bekannt. Aktuell befindet sich das Projekt im Aufbau und soll seine kommerzielle Produktion Ende des dritten Quartals 2019 beginnen.



Im Rahmen des Bohrprogramms wurden insgesamt 61 Diamantbohrungen über eine Fläche von 1.952 Metern durchgeführt.



Höhepunkte der Bohrungen umfassten unter anderem:



? Bohrloch LDH-138: 1,84 g/t Gold über 42 Meter ? Bohrloch LDH-187: 2,33 g/t Gold über 24 Meter ? Bohrloch LDH-186: 2,24 g/t Gold über 28 Meter ? Bohrloch LDH-146: 2,15 g/t Gold über 20 Meter



