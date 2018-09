Die Spatzen hatten es von den Dächern gepfiffen, so gesehen war es keine große Überraschung mehr: Der Bezahlsysteme-Spezialist Wirecard (ISIN DE0007472060) wird ab 24. September Mitglied im exklusiven Kreis der DAX-Aktien sein. Nach den unstrittig hervorragenden Zahlen zum zweiten Quartal ging es ohnehin los, jetzt geht es weiter: Die Analysten packen die "große Kelle" aus, geben ordentlich was auf ihre Kursziele drauf. Gerade hob Exane BNP das Kursziel von 175 auf 265 Euro an. Viele sind zuletzt weit über 200 Euro gegangen mit ihren Zielen. Aber man bekommt den Eindruck, dass der Kurs voranläuft und die Analysten hinterher hinken. Man will ja nicht bei einer Aktie in einem starken Aufwärtstrend mit seinem Kursziel unter dem aktuellen Stand liegen. Aber worauf basieren diese Anhebungen sonst? Die Anhebung von Exane BNP von 175 auf 265 Euro macht eine Erhöhung des Ziels von über 50 Prozent aus!

Nun hat der Wirecard-Chef gerade dem "Handelsblatt" mitgeteilt, dass das Unternehmen sein Wachstumstempo noch beschleunigen wolle. Wenn man sich ansieht, wie schnell und konstant Wirecard in den letzten Jahren gewachsen ist, stellt man sich aber schon die Frage: Wie lange können Wachstumsraten um die 50 Prozent möglich sein? Das erinnert irgendwie an Netflix und ähnliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...