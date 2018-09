Konsumenten sehen sich heutzutage einer regelrecht erschlagenden Vielfalt und damit Auswahl ausgesetzt. Wohl jeder, der schon einmal in einem größeren Supermarkt einkaufen war, weiß, was es bedeutet, die "Qual der Wahl" zu haben. Weshalb es für Markenartikler regelrecht überlebenswichtig wird, sich positiv von der Konkurrenz abzuheben. Die Frage, wie das gelingen kann, beantwortete Florian Constabel, Creative Area Manager Nordic, Wipak Walsrode, auf dem Packaging Summit mit dem Missing Link, dem Bindeglied zwischen dem klassischen Point of Sale am Ladenregal auf der einen und digitalen Medien beziehungsweise Services auf der anderen Seite. Und dieses Bindeglied ist - natürlich - die Verpackung. Denn schon lange schützt sie nicht nur das Produkt, sondern kommuniziert und entscheidet damit über Kauf und Nicht-Kauf.

Duschgel zum Selbstgestalten

Diese Ansprache kann mittels digitaler Technologien dabei immer individueller geschehen und dem Kunden damit den Eindruck vermitteln: Das ist für mich. "Auf diese Weise entsteht ein Bezug zum Produkt. Was dazu führt, dass ich beim nächsten Mal eher wieder zu dieser Marke greife", erklärt Constabel. Als Beispiel seien hier die Flaschen von Coca-Cola genannt, bei denen der eigentliche Produktname durch verschiedene Personennamen ersetzt wurde. Neben dieser scheinbaren, ermöglichen andere Unternehmen den Kunden aber auch mittlerweile eine richtige Individualisierung: Im Onlineshop der dm-Drogeriekette ist es beispielsweise möglich, sich via Drag & Drop das Etikett seiner Duschgel-Flasche zusammenzustellen und schicken zu lassen.

Andere Markenartikler beziehen ihre Kunden nicht nur in das Verpackungsdesign mit ein, sondern kreieren auf Basis von Onlineumfragen auch Variationen des eigentlichen Produktes. So entstand aus einem Wettbewerb, ausgerufen von Ritter Sport und Facebook, die kurzzeitig erhältliche Geschmackssorte "Einhorn" - einzelne Tafeln davon werden mittlerweile zu einem Vielfachen des ursprünglichen Einkaufspreises auf Ebay versteigert.

Individualisierung und Nachhaltigkeit vereint

Solche Klein- und Kleinstauflagen lassen sich inzwischen zwar technisch realisieren, befinden sich aber im Konflikt mit einem weiteren Konsumentenwunsch: Produkte, und das schließt ihre Verpackung mit ein, sollen möglichst nachhaltig sein. Variantenvielfalt innerhalb einzelner Produktlinien führt mit der bisherigen Technik allerdings nicht nur zu hohen (Lager-)Kosten, sondern aufgrund ihrer Anlaufzeiten auch zu viel Abfall. Im Bereich der Verbundfolie müsste man sogar sagen: zu hochtechnisiertem Abfall. Um also die beiden Trends, dem Streben nach Individualisierung und der Forderung nach Nachhaltigkeit, in Einklang zu bringen, entwickelte Wipak eine neue Drucktechnologie.

Das Konzept: digitaler Inkjet-Druck für individualisierte Verpackungen. Was für den Betreiber bedeutet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...