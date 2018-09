Eiketten wirken wie eine Visitenkarte: Sie informieren über Namen, Herkunft, Maße, Mengen und Funktionen eines Produkts und gehören zugleich zu den allerersten Eindrücken, die eine Ware vermittelt. Kein Wunder, dass Industrie und Handel zunehmenden Wert auf die Gestaltung der stummen Botschafter legen.

Für den Folienhersteller Horn & Bauer waren es aber nicht nur die Äußerlichkeiten, die im Jahr 2016 zu einer Modernisierung der Etikettierprozesse führten. Das inhabergeführte Unternehmen produziert an 60 Maschinen verschiedene Losgrößen von fast 1.000 verschiedenen Produkten. In mehrstufigen Produktionsverfahren, wie Extrusion, Konfektion, Druck, Kaschierung oder Rollenschnitt, werden pro Tag rund 120 Aufträge bewältigt, die für den Versand entweder mit Verpackungsfolie oder Kartons umhüllt und mit einem PE-Etikett beklebt werden.

"Das Gestalten der im Thermotransferverfahren ausgedruckten Etiketten lief früher ausschließlich über das Textverarbeitungs-Programm Word, das auf mehreren PCs in der Produktionsvorbereitung sowie in Maschinennähe installiert war", erklärt Tina Mehrwald, IT-Anwendungsentwicklerin bei Horn & Bauer. Die Aufkleber wurden zum größten Teil von den Mitarbeitern der Produktionsvorbereitung vorgedruckt und den Kollegen an den Maschinen übergeben. Fehlende Etiketten wurden bei Bedarf direkt in der Produktionshalle nachgedruckt. In jedem Fall kamen dabei Drucker vom Typ "PD4" zum Einsatz. Deren Hersteller Intermec gehört bereits seit 2013 zu Honeywell.

Drucken "just in time"

"Die fehlende Standardisierung und die manuellen Prozesse führten im Laufe der Jahre jedoch zu rund 4.000 verschiedenen Druckvorlagen, die kaum noch verwaltet werden konnten", erklärt Mehrwald. Hinzu kam die steigende Nachfrage der Kunden nach individualisierten Etiketten mit eigenem Logo, speziellen Schriftarten und der Rückverfolgbarkeit einzelner Chargen, was schließlich einen völlig neuen Herstellungsprozess erforderte. Vor diesem Hintergrund sei im Dezember 2015 das Projekt "Neue Etikettierung" gestartet worden.

Die gesuchte Lösung sollte das einfache und professionelle Gestalten von Etiketten im eigenen Corporate Design und kundenindividuelle Anpassungen ermöglichen. Außerdem war gewünscht, dass die Etiketten in der Produktionsvorbereitung nur noch gestaltet und angelegt werden, während der Druck erst nach Fertigstellung des Auftrags just in time an der Maschine erfolgen sollte. Für einen direkten Zugriff auf die Auftragsdaten sowie die Informationen zur Rückverfolgbarkeit der Ware musste die gesuchte Software in das bei Horn & Bauer eingesetzte ERP-System von SAP integrierbar sein.

Serviceorientierter Lieferant

"Die Etiketten müssen ohne zusätzliche Software direkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...