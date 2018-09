Wien (www.anleihencheck.de) - Mit dem US-Arbeitsmarktbericht steht heute ein Highlight am Datenkalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. In den letzten Jahren sei im August zumeist eine vergleichsweise schwache Beschäftigungsentwicklung vermeldet worden. Auf Basis dieses Musters seien die Analysten deutlich weniger zuversichtlich als der Konsens und würden sich ihrer Prognose für den Beschäftigungszuwachs am untersten Ende des Prognosespektrums platzieren. Die Arbeitslosenquote dürfte dagegen erneut leicht gesunken sein. Bei den Stundenlöhnen würden sie ein Plus von 0,2% p.m. bzw. 2,7% p.a. erwarten. ...

