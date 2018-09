Interview: Die versprochenen Photovoltaik-Sonderausschreibungen bezeichnet der Professor der HTW Berlin als Anfang, der aber nicht ausreicht, um die Klimaziele in Deutschland zu erreichen. Große Hoffnungen setzt Volker Quaschning in die niedrigen Preise für neue Photovoltaik-Anlagen, die die Energiewende allein durch ökonomische Überlegungen weiter voranbringen könnte, wie er im Gespräch mit pv magazine sagt.Volker Quasching ist Professor für Regenerative Energien an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin. Foto: Silke Reents pv magazine: Es sieht danach aus, dass Deutschland in ...

