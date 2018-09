Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1647 Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Starke Kursausschläge gab es am Devisenmarkt aber nicht. Auch gegenüber dem Schweizer Franken machte der Euro wieder etwas an Boden gut. Aktuell notiert er auf 1,1243 nach 1,1224 Franken am früheren Freitagmorgen. Am ...

