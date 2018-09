US-Non-Farm-Payrolls dürften im August steigen Kanadisches Pendant und Ivey-EMI am Nachmittag Baker Hughes-Bericht für Ölhändler interessant

Das Thema Handelskonflikte kehrt erneut zurück und sorgt bei Anlegern für Unsicherheiten. Die asiatische Sitzung war zweideutig, da der Markt eine Bemerkung von Donald Trump erwartete. Der US-Präsident twitterte stattdessen über den US-Bundesstaat Montana. Dennoch ist der heutige Kalender mit dem NFP-Bericht an der Spitze ziemlich vollgepackt. Abgesehen davon könnten sich CAD-Händler am Nachmittag auf ihren eigenen NFP-Bericht aus Kanada sowie den Ivey-EMI konzentrieren. Am Abend erhalten wir außerdem das Update von Baker Hughes zu den Ölbohrungen. 14:30 Uhr | USA, NFP-Bericht: Am Freitag erwarten USD-Händler den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht. Das ist die letzte wichtige Veröffentlichung vor dem nächsten FOMC-Treffen. Die letzten Zahlen zeigten eine deutliche Verlangsamung (157 Tsd.) im Vergleich zu den vorherigen ...

