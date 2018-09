Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf der vergangenen Tage geht es an den Börsen in Europa im frühen Handel am Freitag ein paar Punkte nach oben. Mehr als eine technische Erholung sehen Marktteilnehmer darin aber zunächst nicht, zumal übergeordnet die Stimmung für Aktien weiter schlecht ist. In Tokio belastete die Sorge, dass auch Japan möglicherweise stärker ins Visier der protektionistischen Handelspolitik von US-Präsident Trump kommen könnte.

"Das Handelsthema ist und bleibt eines der großen Themen, das das globale Wachstum nachhaltig bremsen kann", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. Nach dem Auslaufen einer Anhörungsphase könnte US-Präsident Donald Trump nun Ernst machen mit angedrohten weiteren Zöllen auf chinesische Importe mit einem Volumen von bis zu 200 Milliarden Dollar. Aus dem Umfeld der laufenden Nafta-Verhandlungen mit Kanada gibt es derweil keine neuen Nachrichten.

Der DAX legt um 0,1 Prozent auf 11.964 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,2 Prozent auf 3.303 Zähler. Vor der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag dürfte Zurückhaltung dominieren.

US-Jobmotor brummt

Der Beschäftigungsmotor in den USA läuft weiter auf hohen Touren. Volkswirte rechnen für August mit einem Zuwachs von 192.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft nach einem Anstieg um 157.000 Stellen im Juli. Für die viel beachteten Stundenlöhne wird ein Plus von 0,2 Prozent erwartet.

Sollte der US-Jobaufbau enttäuschen, dürfte dies nach Einschätzung von Marktstratege Michael Hewson von CMC-Markets den Dollar belasten. Der Dollar tendiert zum Euro aktuell seitwärts, während er zum Yen weiter nachgibt. Neben dem Yen ist auch der Franken als vermeintlich sicherer Hafen gesucht im von viel Unsicherheit geprägten Umfeld.

HNA steigt bei Deutsche Bank aus

Die Aktie der Deutschen Bank ist mit einer Kreisemeldung nur leicht unter Druck geraten, dass der chinesische Aktionär HNA seine 7,6 Prozent-Beteiligung innerhalb der kommenden 18 Monate abbauen wird. "Diese Meldung kommt nicht überraschend", so ein Aktienhändler. Allenfalls der Grund, dass der Ausstieg auf Druck aus Peking geschehe, überrasche. HNA hatte zuvor schon seine Beteiligung zurückgefahren. Der Kurs der Deutschen Bank gibt um 0,9 Prozent nach.

Der Diebstahl persönlicher Daten und Bankverbindungen von hunderttausenden Kunden bei British Airways drückt auf den Kurs der Mutter-Holding IAG. Der Kurs verliert 2,1 Prozent.

Als belastend für Siltronic - die Aktie verliert 4 Prozent - werden Pläne des japanischen Wettbewerbers Shin-Etsu gewertet, rund 855 Millionen Euro in die Siliziumproduktion investieren zu wollen. Sollte sich dadurch das Angebot auf dem Weltmarkt erhöhen, könnte sich diese negativ auf die Preise auswirken.

Aixtron legen um 4 Prozent zu, nachdem die Analysten von Baader die Aktie auf "Hold" hoch genommen haben. Für Wirecard sind die Analysten von Exane mit einem Kursziel 265 Euro sehr optimistisch. Der Kurs des DAX-Aufsteigers (per 24. September) legt um 3 Prozent auf 190 Euro zu.

