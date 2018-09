Die Analysten der RCB bleiben bei Zumtobel auf Hold, erhöhen das Kursziel aber von 6,5 auf 8,0 Euro. Wichtig sei, dass das Management im Zuge der Q1-Zahlen-Präsentation eine Stabilisierung im 2. Halbjahr in Aussicht gestellt habe, so die Analysten. Gepaart mit sichtbaren Kostensenkungsfortschritten scheint das Unternehmen die angestrebte Verbesserung des bereinigten EBIT im Geschäftsjahr 18/19 erreichen zu können, so die Analysten. Sphene Capital nimmt das aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitete Kursziel für Sanochemia auf 2,80 Euro von 3,20 Euro zurück, bestätigen angesichts einer auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kursentwicklung von 60,9 Prozent aber das Buy-Rating für die Aktien der Sanochemia Pharmazeutika AG.

