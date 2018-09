Zürich - Westhive annonciert einen namhaften Neumieter: Das im Juli gestartete AMAG Innovation & Ventures LAB zog am 1. September in den Coworking Space an der Hardturmstrasse ein.

«Wir freuen uns sehr, das Innovationsteam eines so profilierten Unternehmens bei uns zu haben» sagt Claus Bornholt, Co-Gründer von Westhive. «Der Grundgedanke von Westhive - die Vernetzung von Unternehmen mit Startups und innovativen Service Companies - kommt hier voll zum Tragen.»

Das AMAG Innovation & Ventures LAB arbeitet an Themen wie Connectivity, Mobility as a Service, E-Mobility Services sowie disruptiven E-Businessmodellen. Es steht der gesamten AMAG Gruppe überdies für agile Projektbearbeitungen zur Verfügung. «Die flexible Infrastruktur des Westhive Coworking Space ist ideal für unsere Zwecke» sagt Philipp Wetzel, der das LAB leitet. «Wir freuen uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...