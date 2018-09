Warehouse TERRADA wurde in Japan als ein Preisträger des "27th Montblanc de la Culture Arts Patronage Award" bekanntgegeben. Der Preis wurde am 8. August (Mittwoch) bei einer Feierlichkeit von der Montblanc Cultural Foundation verliehen. Der Preis ist eine Auszeichnung von Einzelpersonen oder Organisationen, die junge Talente im Bereich Kultur und Kunst oder unterstützende Künstler und ihre Aktivitäten entwickeln. Zu den früheren Preisträgern zählen der Prinz von Wales, Dirigent Sir Simon Rattle, Mode-Designerin Agnès B, Architekt Renzo Piano, Yoko Ono, Kabuki-Schauspieler Enoh Ichikawa, Dirigent Seiji Ozawa und der Musiker Ryuichi Sakamoto. Warehouse TERRADA ist das erste japanische Unternehmen, das diesen Preis erhielt. Ermutigt durch diese Auszeichnung wird Warehouse TERRADA weiterhin künstlerische und kulturelle Aktivitäten unterstützen, die an zukünftige Generationen weitergegeben werden sollten. Zur Erinnerung an den Empfang dieses Preises haben wir die MONTBLANC TERRADA Foundation eingerichtet, eine allgemeine Stiftung, sowie Kunstprojektinitiativen zur Unterstützung von Kindern mit unheilbaren Krankheiten eingeleitet.

The 27th Montblanc de la Culture Arts Patronage Award (Photo: Business Wire)

[The Montblanc de la Culture Arts Patronage Award]

Montblanc wurde 1906 in der Schweiz gegründet und hat seitdem traditionelle Artikel produziert, die durch neue Funktionalität und innovatives Design aktualisiert wurden, wie z. B. der unverkennbare Federhalter. Seitdem wurde die Produktpalette auf Armbanduhren, Lederwaren, Accessoires, Parfüms, Brillen und mehr erweitert und Montblanc beeindruckt nach wie vor mit fehlerfreier Verarbeitung. Das Unternehmen, das fest mit der Tradition der Schreibkultur verbunden ist, hat seit seiner Gründung künstlerische und kulturelle Aktivitäten unterstützt. Zu diesen Aktivitäten gehört auch der "Montblanc de la Culture Arts Patronage Award", eine berühmte und einzigartige Auszeichnung, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert verliehen wird und nicht die Künstler, sondern diejenigen, die die Künstler hinter den Kulissen unterstützen, anerkennt. Die Preisträger werden von 17 Ländern und Regionen gewählt, die dieses Jahr zum ersten Mal ein japanisches Unternehmen zum Gewinner gekürt haben.

Die Preisträger eines jeden Landes und jeder Region erhalten einen Montblanc Federhalter, eine Sonderausgabe der PATRON OF ART Serie, die nur für die Preisträger hergestellt wird. Die PATRON OF ART Kollektion wird seit Einführung des Preises im Jahr 1992 zu Ehren der großen Förderer in der Vergangenheit herausgegeben. Frühere Kollektionen stellen Tribute für Lorenzo de Medici, Marquise de Pompadour und Katherina der Großen dar. Die Version von 2018 wurde von Ludwig II, dem König von Bayern und Förderer von Richard Wagner, inspiriert. Die seltene Sonderausgabe wird nur für die alljährlichen Preisträger und die Kollektion des Montblanc Museums in Hamburg hergestellt.

2018 Nominatoren (Empfehlende) in Japan:

Hiroshi Takahashi, President von Visual Design Studio WOW; Tomio Koyama, Gallerist; Chiharu Shiota, Künstler.

[Gründe für die Wahl von Warehouse TERRADA als Preisträger]

Die Dynamik von Warehouse TERRADA als einem Kunstmäzen neuer Art, einschließlich der Revitalisierung des Tennoz-Bereichs

In der Kunstszene des modernen Japans haben eine Reihe von dynamischen Aktivitäten von Warehouse TERRADA eine neue Rolle für Kunstmäzene signalisiert. CEO, Yoshihisa Nakano, sammelt nicht nur selbst Kunst, sondern ist auch ein Lebensretter für Künstler und Kunstmäzene. Die Event-Räumlichkeiten von Warehouse TERRADA nutzen die Lagerhausmerkmale und haben einen Ruf als DER Ort für künstlerische Events und Ausstellungen bekommen. 2017 wurde die "DAVID BOWIE is…" rückblickende Ausstellung in einer dieser Räumlichkeiten veranstaltet. Der Tennoz-Bereich wurde als ein wichtiger Kunstort neu geboren und wird von Herrn Nakano geleitet, zu dessen vielen Aufgaben die Organisation von Kunstpreisen zur Unterstützung junger Künstler, die Verwaltung von vermieteten Kunstateliers und einem Kunstmaterialienlabor gehören, das eine Vielfalt von seltenen und hochwertigsten Materialien bietet, sowie kunstbezogene Services wie Transport, Ausstellung, Speicherung usw. Außerdem hat Warehouse TERRADA im letzten Oktober GVIDO vorgestellt, das digitale Gerät für Partituren, das den Lebensstil von Musikern rund um die Welt verändern wird. Es ist das erste Mal in Japan, dass dieser Preis einem Unternehmen verliehen wurde. Die Leidenschaft, der exquisite Geschmack und der Weitblick einer Person wurden durch die Aktivitäten dieses Unternehmens bedeutend verbessert und haben zu der großen Auswirkung geführt, die nun den Preis verdient. (Zitat einer offiziellen Erklärung der Montblanc Cultural Foundation)

[Über Warehouse TERRADA:]

Firmenname: Warehouse TERRADA

Vertreter: CEO, Yoshihisa Nakano

Adresse: 2-6-10 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 140-0002, Japan

Gegründet: Oktober 1950

URL: http://www.terrada.co.jp/

