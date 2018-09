Jetzt ist die Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic (ISIN DE000WAF3001) drin in der entscheidenden Supportzone. Das Thema eines Ausbruchs über die markante Hürde bei 154 Euro, der den Weg an die bisherigen Rekordhochs freigegeben hätte, ist vom Tisch, diese Linie meilenweit entfernt. Das sah vor gut einem Monat noch anders aus. Aber jetzt haben wir hier einen Vorzeichenwechsel mit Ausrufezeichen. Die Sorge geht um, dass die goldene Phase der Halbleiterindustrie vorbei ist, das Wachstum dort nur noch gering ausfallen, womöglich stagnieren wird. Was für Zulieferer der Chipindustrie fatal wäre … auch und gerade für die Hersteller von Wafern. Denn:

Dass Siltronic zuletzt eine faszinierend hohe Marge um die 40 Prozent erzielte, lag an der immensen Nachfrage. Lässt die nach, lässt auch die Marge nach, dann ist es vorbei mit derart sportlichen Aufschlägen - sie würden nicht mehr bezahlt. Vor allem nicht, wenn die Produktionskapazitäten beginnen brach zu liegen. Und genau das ist die negative Nachricht des heutigen Tages: Die japanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...