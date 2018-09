Unter dem Namen Baybatt richtet der Freistaat Bayern an der Universität Bayreuth das Bayerische Zentrum für Batterietechnik ein. Dort sollen Batterien als interagierende, intelligente Systeme interdisziplinär erforscht und weiterentwickelt werden.25 Millionen Euro will der Freistaat Bayern in den kommenden fünf Jahren in den Aufbau des neuen Bayerischen Zentrums für Batterietechnik (Baybatt) an der Universität Bayreuth investieren. Wie die Universität mitteilt, sollen am Baybatt Batterien als interagierende, intelligente Systeme interdisziplinär erforscht und weiterentwickelt werden. Das gebe ...

