FRANKFURT (Dow Jones)--Die Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG) hat ihr Wachstum im zweiten Quartal wieder beschleunigt, nachdem auch das Russlandgeschäft wieder angezogen hat. Die drei Onlineplattformen Lamoda, Dafiti und Zalora steigerten ihre Verkäufe auf vergleichbarer Basis um 21 Prozent und damit 3,5 Prozentpunkte stärker als zum Jahresauftakt.

Die Schwäche des brasilianischen Real und des russischen Rubel zehrten einen Großteil des Wachstums jedoch auf, der GFG-Umsatz legte deshalb in Euro nur um 5,6 Prozent auf 297,8 Millionen Euro zu, wie die Gesellschaft mitteilte, die vom Internetinkubator Rocket Internet und dem schwedischen Investor Kinnevik kontrolliert wird.

Zugleich kommt das Unternehmen bei der Senkung seiner Verluste voran. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung fiel mit minus 6,8 Millionen Euro zwar immer noch negativ aus, verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr jedoch um 5,3 Millionen Euro. 10,6 Millionen aktive Kunden verzeichneten die Plattformen, eine halbe Million mehr als im Winterquartal.

Das stärkste Wachstum verzeichnete mit 36,2 Prozent auf vergleichbarer Basis die in Südostasien und Australien sowie Neuseeland tätigen Plattformen Zalora und The Iconic. Das in Brasilien sowie Argentinien, Chile und Kolumbien tätige Portal Dafiti wuchs um 19,8 Prozent. Der russische Zalando-Klon Lamoda legte zwar nur um 8,9 Prozent zu, das ist jedoch deutlich mehr als zu Jahresbeginn. In Euro verzeichneten Dafiti und Lamoda jeweils Umsatzrückgänge. Lamoda war erneut das einzige Portal mit einer besseren Bruttomarge als im Vorjahr.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2018 04:33 ET (08:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.