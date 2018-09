Am 10. September 2018 startet der nächste Cash-Call für den Immobilienfonds Fokus Wohnen Deutschland. Anleger investieren mit dem 2015 aufgelegten Fonds in Wohn- und Gewerbeimmobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland.Offene Immobilienfonds steuern ihre Liquidität oft über sogenannte Cash-Stop- bzw. Cash-Call-Strategien. Das heißt, dass Fondsanteile nur dann ausgegeben werden, wenn wieder Objekte zum Kauf anstehen. Denn aufgrund der steigenden Preise am Immobilienmarkt wird der Objektkauf für die Immobilienfondsmanager immer mehr zur Herausforderung - im Gegenzug belastet eine zu hohe Liquiditätsquote die Fondsperformance.

Den vollständigen Artikel lesen ...