Berlin (ots) - Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) hat einen Vorschlag der SPD, Mieten in Berlin zu deckeln, positiv aufgenommen.



Im rbb-Inforadio betonte Lompscher am Freitag, man könne gemeinsam überlegen, ob man dies für die städtischen Gesellschaften mache: "Dann muss uns aber klar sein, dass das auch wirtschaftliche Folgen hat, die man gegebenenfalls ausgleichen muss."



Dem Vorschlag der Grünen, ein Verzeichnis für Leerstand von Wohnungen einzuführen, erteilte sie eine Absage: "Wir haben angesichts des insgesamt sehr geringen Leerstandes und des hohen Aufwandes und der hohen rechtlichen Hürden, die für so ein Kataster bestehen, bessere Chancen, etwas zu machen, wenn wir konsequent gegen bekannte Leerstandsfälle vorgehen und damit auch Signale an alle Eigentümer senden."



