Die Frage, ab wann für VW drohende Milliardenstrafen durch den Abgasskandal absehbar waren, beschäftigt bald die Justiz. Zeugen belasten nun Konzern-Chef Herbert Diess: Ihm seien die Risiken früh vorgerechnet worden.

Eigentlich läuft es ziemlich rund für Herbert Diess in Wolfsburg. Der einstige BMW-Vorstand, der 2015 als Chef der Marke VW nach Niedersachsen kam und in diesem Jahr zum Vorstandschef des gesamten Volkswagen-Konzerns aufstieg, scheint beim weltgrößten Autobauer Fuß gefasst zu haben.

Er arbeitet hartnäckig daran, den 650.000-Mitarbeiter-Koloss in den Zukunftsmodus zu bringen. Zumindest bei den Elektroautos, die schon in zwei Jahren millionenfach von VW-Bändern rollen sollen, soll er im Zeitplan sein, heißt es bei VW. Schwieriger wird es beim selbstfahrenden Auto. Da fehlt VW die IT-Kompetenz. Mit Zukäufen von Zulieferern oder Start-ups, die stark sind im Daten- und Software-Geschäft, will Diess das Problem lösen. Viele in der Branche trauen ihm zu, dass er für den skandalgeplagten Konzern zum Heilsbringer wird. Häufiger Tenor: "Wenn, dann kann er es schaffen."

Doch eine Altlast aus Diess' ersten Wochen bei VW könnten ihn nun sehr abrupt ausbremsen: Laut Aussagen, die nach Informationen der WirtschaftsWoche mehrere Zeugen bei Ermittlern des VW-Abgasskandals machten, wurde Diess bereits Wochen vor Bekanntwerden des Abgasskandals am 18. September 2015 von mehreren Personen konkret vorgerechnet, welche Milliardenstrafen VW drohen könnten.

Wann die späteren Milliardenschäden für VW absehbar waren, wird eine zentrale Rolle im Schadensersatzverfahren spielen, das am 10. September am Oberlandesgericht Braunschweig beginnt. Mehr als 2000 Kläger fordern dort über neun Milliarden Euro von VW. In einem weiteren Verfahren am Landgericht Stuttgart fordern hunderte ...

