Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Kaum jemand dürfte gestern in Anbetracht gleich mehrerer aktueller Krisen erwartet haben, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar bis zum Ende der europäischen Handelssitzung die engste Bandbreite seit sechs Wochen produzieren würde, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...