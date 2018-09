Maßgeblich für eine erfolgreiche Produkt- und Prozessentwicklung ist es, die Anforderungen des Auftraggebers zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können. Der Entwicklungszyklus wird durch Anforderungen und Spezifikationen des Kunststoffverarbeiters eingeleitet. Diese erstrecken sich vor allem über technische Lösungen wie mechanische Beanspruchungen im Bauraum bis hin zu Jahresmengen, Losgröße und letztlich Verpackung und Lieferung. In der Entwicklung muss die technische Machbarkeit und eine prozesssichere Auslegung der Bauteile im Vorfeld bereits analysiert und berücksichtigt werden. Rico Elastomere Projecting aus Thalheim bei Wels in Österreich integriert dazu den Auftraggeber von Anfang an in die Wertschöpfungskette.

Effizienter Werkzeugbau

Moderne Software, von der 3D-Kon-struktion über die FEM-Berechnung bis hin zur Demonstration mechanischer Anforderungen und Toleranzfelder unterstützen dabei die Entwickler. Auch die Füllsimulation am Bauteil und die thermische Multizyklusanalyse im Werkzeug sind auf dem neuesten Stand der Technik. Vor allem auf die produktionsgerechte Konstruktion legt das Unternehmen wert. Diese wird speziell auf Verfahren wie LIM (Liquid Injection Molding) und 2-Komponenten-Spritzguss, das Werkzeugkonzept und die Anforderungen des Auftraggebers angepasst. Kenntnisse über den Werkstoff und dessen Verhalten in der Verarbeitung ermöglichen es, Vorschläge für eine Funktionsintegration im Bauteil während des Entwicklungszyklus einzubringen. So kann die produktionsgerechte Konstruktion auch durch Erweiterungen und zusätzliche

Funktionen des Werkstoffes optimiert werden.

Prototypen-, Werkzeug- und Automatisierungskonzepte werden in einem gemeinsamen Workshop mit dem Kunststoffverarbeiter evaluiert und etwaige Änderungen eingeleitet, um später Zeit und Kosten zu sparen. Nach erfolgreichen, realitätsgetreuen Prüfungen der Prototypen erfolgt die Realisierung des Projekts. Während des gesamten Entwicklungszyklus steht das Materiallabor des Werkzeugbauers mit einem breiten Spektrum an Analysen zur Verfügung. Die Materialdatenbank baut auf über zwanzig Jahre Entwicklungsarbeit und den Erfahrungen daraus auf. Mit dem internen Materiallabor kann der Spritzgussprozess in die Analyse aufgenommen werden und Qualitätskontrollen können bereits bei Rohmaterialien erfolgen.

Messungen an Fertigteilen stellen deren Konformität mit gesetzlichen Anforderungen sowie Vorgaben im Hinblick auf Geometrie, Haftung und Entformbarkeit sicher. Die Chargen-Konstanz und die Vernetzungskinetik können festgelegt und die Produktionsprozesse verbessert werden. Als Projektpartner unterstützt Rico seine Auftraggeber bei der Entwicklung von der ersten Idee bis hin zum Bauteil in Serie, um eine stabile Produktion und eine hohe Bauteilqualität sicherzustellen.

Interview mit Gerhard Kornfelder, Global R & D Director und Shareholder der Rico Group

Das Optimieren der Abläufe ist die größte Herausforderung

KGK Ihre Kernkompetenz ist der Werkzeugbau. Welche Trends erkennen Sie derzeit in der Silikonverarbeitung, die auf den Werkzeugbau Einfluss haben? Welches sind die größten Herausforderungen?

