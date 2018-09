Das Golfemirat Katar will seine Investitionen in Deutschland in den nächsten fünf Jahren um zehn Milliarden Euro aufstocken. Das kündigte der Emir eines der reichsten Länder der Welt, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, am Freitag auf einem Wirtschaftsforum in Berlin in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel an. "Wir sind stolz auf unsere Beziehungen und auf die Zusammenarbeit mit Deutschland", sagte er. Gleichzeitig lud er deutsche Unternehmen ein, in Katar zu investieren.

Merkel begrüßte die Investitionsbereitschaft Al-Thanis. "Das freut uns sehr", sagte sie. "Sie finden kompetente Partner und eben auch verlässliche Rahmenbedingungen." Die wirtschaftlichen Beziehungen seien aber keine Einbahnstraße, betonte die Kanzlerin. Sie sehe auch gute Chancen für den Ausbau deutscher Investitionen in Infrastruktur und Industrie in Katar. "Besonders der Energiebereich birgt hier aus meiner Sicht noch erhebliches Potenzial", sagte sie und nannte vor allem die Produktion von Flüssiggas. Katar ist bereits der größte Exporteur von Flüssiggas und will seine Produktionskapazitäten weiter ausbauen.

Der Golfstaat steht unter Druck, nachdem im Juni vergangenen Jahres Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain eine Blockade verhängt hatten. Sie werfen Katar unter anderem die Unterstützung von Terrorgruppen vor, was das Emirat zurückweist.

2022 findet die Fußballweltmeisterschaft in Katar statt. Das Emirat wurde wegen der Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen wiederholt von Menschenrechtsorganisationen kritisiert./mfi/DP/mis

AXC0094 2018-09-07/11:22