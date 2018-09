FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.09.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1997 (1939) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 610 (581) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 366 (361) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 272 (267) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1427 (1314) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JARDINE LLOYD THOMPSON PRICE TARGET TO 1523 (1495) P - 'OW' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 693 (667) P - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 317 (311) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 688 (667) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2163 (2076) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 696 (693) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1456 (1387) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SHIRE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 5000 (4500) PENCE - BERENBERG INITIATES GLOBALDATA WITH 'BUY' - TARGET 820 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 2000 (1750) PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE INDICATED +0.18% TO 7332 (CLOSE: 7318.96) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BURBERRY GROUP TO 'NEUTRAL' ('CONV. BUY LIST') - TARGET 2536 PENCE - HSBC CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 290 (325) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 142 (130) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5975 (6200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1725 (1775) PENCE - 'BUY' - JPM RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 285 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1420 (1421) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2060 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES REDDE PRICE TARGET TO 207 (197) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6100 (5630) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES GENUS PRICE TARGET TO 2540 (2470) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES GREENE KING TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 700 PENCE - PEEL HUNT RESUMES CHEMRING GROUP WITH 'ADD' - TARGET 240 PENCE - PEEL HUNT RESUMES PAN AFRICAN RESOURCE WITH 'BUY' - TARGET 16 PENCE - RBC CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 1800 (1950) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1875 (1750) PENCE - 'UNDERPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob