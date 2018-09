Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, durchbrach die wichtige Unterstützung von 95,00. Dollarindex schaut auf Daten Der Index scheint seinen jüngsten Optimismus verloren zu haben und so notiert er nun am Tagestief im Bereich der 94,90, bevor wichtige US Daten veröffentlicht werden. Die Abwärtsbewegung ...

