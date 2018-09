Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-09-07 / 11:00 DYH Global PLC erweitert das Produktportfolio einer seiner E-Commerce- Plattformen - DYH.com - mit ausgewählten Produkten von Nomess. *Stockholm, 7. September 2018*: Im Zuge seiner kontinuierlichen Erweiterung des Produktportfolios wird DYH.com sein Online-Sortiment mit Produkten von Nomess erweitern. Nomess Produkte bestechen durch Ihre Ästhetik und Funktion und stehen in der Tradition klassischen dänischen Designs. Die Partnerschaft wird als weiterer positiver Schritt für eine für beide Seiten vorteilhafte Marktexpansion und -verstärkung gesehen. Mathias Mildahl, Brand Category Manager bei DYH Global PLC, erklärt: _"Wir freuen uns sehr, Nomess als Markenpartner bei DYH Global begrüßen zu dürfen. Kunden auf der ganzen Welt lieben die Marke und ihre Designs und durch die Zusammenarbeit können wir sicherstellen, dass Liebhaber von hochwertigen und funktionalen wohnaccessoires über unseren Online -Shop DYH.com Zugang zu einer fantastischen Auswahl an Nomess-Produkten haben."_ Gepaart mit der neuesten E-Commerce-Technologie und dem innovativen online 3D-Raumplaner bietet DYH.com eine beispiellose Plattform für die Erweiterung von Markenbekanntheit, Produktauftritt und Handel, die Nomess bei ihrem Wachstum und ihrer Markenbekanntheit in Europa positiv unterstützen wird. *Über Design Your Home Holding AB* Die DESIGN YOUR HOME Holding AB ist ein schnell wachsendes Unternehmen in der europäischen Möbelbranche. Die Gesellschaften der DESIGN YOUR HOME Holding AB produzieren und vermarkten Designermöbel und Lifestyle-Produkte unter mehreren eigenen Marken in hoch- und mittelpreisigen Marktsegmenten. Einzigartig ist zudem die starke Präsenz der Produkte in über 20 europäischen Ländern und über acht Sprachen. *Über Nomess* NOMESS wurde 2007 von Suzanne Potts gegründet, die von ihrer Liebe zum dänischen Design und dem Wunsch nach stilvoller Vereinfachung angetrieben wird. Dezent und dennoch spielerisch, werden NOMESS Produkte für nur einen einzigen Zweck entwickelt, den Alltag zu erleichtern. Die Marke hat sich mit seinen funktionalen und ästhetischen Designobjekten im Markt für Wohnaccessoires etabliert und ist besonders bei kreativen Menschen weltweit beliebt. Kontakt: ir@dyh.com Design Your Home Holding AB Gamla Brogatan 32, 2 tr 111 20 Stockholm Sweden Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: DESIGN YOUR HOME Holding AB Schlagwort(e): Handel 2018-09-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 721417 2018-09-07

