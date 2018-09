Zuhause ist es am sichersten? Weit gefehlt! Die eigenen vier Wände sind viel riskanter, als man meint. Laut GDV sind 2015 knapp 10.000 Menschen durch Unfälle in vertrautem Terrain ums Leben gekommen. Damit sterben in den eigenen vier Wänden drei Mal so viele Personen durch Unfälle als im Straßenverkehr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...