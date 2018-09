Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts010/07.09.2018/11:15) - Vogel Communications Group, einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation, startet eine neue Kooperation mit der Deutschen Public Relations Gesellschaft e.V. (DPRG) und ihrer Landesgruppe Bayern. Die Zusammenarbeit beinhaltet den fachlichen Austausch, die gegenseitige Unterstützung sowie den Auf- und Ausbau der Netzwerke rund um professionelle Kommunikationsthemen. "Wir freuen uns sehr über die vertiefte Zusammenarbeit mit einem so wichtigen Akteur der Kommunikationsbranche", so Dr. Gunther Schunk, Chief Communication Officer Vogel Communications Group: "Mit 'marconomy', unserem Fachmedium für B2B Marketing und Kommunikation, bieten wir eine starke mediale Plattform in der B2B-Kommunikationslandschaft. Wir sehen vielfältige Anknüpfungspunkte für die Kooperation, mit der Vernetzung der Communitys können wir die Professionalisierung der B2B-Kommunikation vorantreiben und in der immer komplexer werdenden Welt der Corporate Communications Orientierung geben." Die DPRG ist mit mehr als 2.000 Mitgliedern der am breitesten aufgestellte Kommunikations-Branchenverband in Deutschland. "Wir sind sehr froh über diese Zusammenarbeit mit der Vogel Communications Group, die auf vielen Gemeinsamkeiten aufbauen kann. Denn auch der Mittelstand setzt heute auf professionelle PR - oft ohne die großen Kommunikationsabteilungen, wie sie Konzerne haben", so DPRG-Referent Thomas Scharfstädt, "die DPRG bietet einen Querschnitt durch alle Fachbereiche der PR - und damit die Möglichkeiten zur professionellen Vernetzung, ohne die Kommunikatoren heute nicht erfolgreich sein können." Mit neun regionalen Landesgruppen und 13 thematischen Arbeitskreisen bietet der 1958 gegründete Verband vielfältige Möglichkeiten zur fachlichen und regionalen Vernetzung. Er verpflichtet seine Mitglieder auf die ethischen Regeln des Berufsstandes, insbesondere den Deutschen Kommunikationskodex. Zu den wichtigsten Veranstaltungen im Jahr zählen das ZukunftsForum sowie die Verleihung des Internationalen Deutschen PR-Preises. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang zu 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. Die DPRG vernetzt Kommunikatoren: Die Deutsche Public Relations Gesellschaft e. V. (DPRG) vereint alle Berufsgruppen der PR. Was diese Menschen, die Kommunikation als Beruf betreiben, verbindet, sind ihr professionelles Verständnis von Meinungsbildung und der Wunsch, Erfahrung kollegial miteinander zu teilen. Die DPRG fördert den Branchennachwuchs und setzt professionelle wie ethische Standards für ihre Mitglieder und den gesamten Berufsstand. "marconomy" ist das Fachportal für B2B Marketing und Kommunikation. Das Fachmedium unterstützt Marketing- und Kommunikationsentscheider aus dem B2B-Bereich mit dem nötigen Know-how und erklärt die fachspezifischen Einsatzmöglichkeiten moderner Tools und Systeme. Gemeinsam mit einem Netzwerk aus professionellen Autoren, Referenten und Experten bietet das Fachportal Inspiration und Überblick zu den großen Trendthemen in B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Weiteres Know-How vermittelt marconomy mit den beiden Fachkongressen "Lead Management Summit" und "B2B Marketing Days" sowie mit den Seminaren der marconomy Akademie. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180907010

