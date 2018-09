Amazon will in den USA 20.000 Mercedes Sprinter an kleine Unternehmen vermieten, die damit Amazon-Pakete ausliefern. Das sollte nicht nur amerikanische Paketdienste beunruhigen.

Verstärkung für den Mercedes Sprinter: Mit der Eröffnung eines neuen Werks in South Carolina will Daimler das US-Geschäft mit dem Transportwagen befeuern. Ein riesiges Einweihungsgeschenk kam von Amazon. Der Onlinehändler hat gleich 20.000 der Transporter bestellt und steigt damit zu Daimlers größtem Sprinter-Kunden weltweit auf. Mit den Fahrzeugen will Amazon die Paketbranche in den USA mächtig aufmischen.

Die 20.000 Transporter sollen kleine Unternehmer im Rahmen des "Delivery Service Partner"-Programms bei Amazon leasen können und so zu Paketzustellern des Onlinehändlers werden. Gleich die ersten Sprinter aus dem neuen Werk gehen an Amazon. Der Online-Gigant arbeitet schon länger daran, den Versand immer stärker selbst zu übernehmen, denn die Dienste von großen Paketanbietern sind teuer. 21,7 Milliarden US-Dollar hat Amazon im vergangenen Jahr für den Versand ausgegeben.

Große Erfolgsversprechen sollen möglichst viele Unternehmer überzeugen, im Namen von Amazon Pakete durch die Gegend zu fahren. Wer Zusteller werden wolle, so heißt es auf der Webseite der Initiative, bräuchte weniger als 10.000 US-Dollar Startkapital, um das eigene Paketgeschäft aufzubauen. Die Unternehmer könnten im Gegenzug mit einem Gewinn von 75.000 bis zu 300.000 US-Dollar rechnen.

Warum Amazon lieber selbst liefert

Wenn ein großer Paketdienst die Amazon-Sendungen ausliefert, liegen diese zwischen vielen anderen Paketen. Amazon pocht allerdings darauf, dass die eigenen Pakete bevorzugt und schneller geliefert werden. "Damit Amazon-Lieferungen ...

