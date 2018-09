Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Produktivität in der EU kann gesteigert werden durch öffentliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, den Einsatz von mehr Computern, die Verwendung von Industrie-Robotern und eine Politik, die die Kapitalbildung erleichtert, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...