Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Leuchtenherstellers Zumtobel von 6,5 auf 8 Euro angehoben und ihre Anlageempfehlung "Hold" bestätigt. Die adaptierte Einschätzung folgte in Reaktion auf die kürzlich veröffentlichten Erstquartalszahlen 2018/19, die überwiegend im Bereich der Erwartungen lagen, so RCB-Analyst Markus Remis.

Das Zumtobel-Management habe im Zuge der Zahlenvorlage auch eine strategische Roadmap vorgelegt, die "keine großen Überraschungen" beinhalte, so Remis weiter. Die Roadmap umfasst unter anderem einen Fokus auf Zielmärkte und profitable Produkte sowie eine anhaltende Verbesserung der Kostenbasis. Zudem gab das Management bekannt, bis 2020/21 eine EBIT-Marge von etwa sechs Prozent erreichen zu wollen. Die RCB bewertet diese Zielsetzung als "ehrgeizig".

Änderungen gab es auch noch bei den Forecasts. Die RCB erwartet nun für das laufende und das Folgejahr einen um ein Prozent höheren Umsatz. Das prognostizierte EBIT von 27 Mio. Euro für 2018/19 blieb unverändert, allerdings wurde der Gewinn je Aktie leicht von minus 0,16 Euro auf minus 0,14 Euro angepasst.

Am Freitagvormittag notierten Zumtobel-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,90 Prozent auf 8,03 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000837307