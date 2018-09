Die neue venezolanische Kryptowährung "Petro" sollte die Wirtschaft des Landes stabilisieren - allerdings ist die digitale Währung nicht auffindbar.

Er soll nicht nur die darniederliegende Wirtschaft Venezuelas retten. Nach den Worten von Staatspräsident Nicolas Maduro ist der "Petro" sogar stark genug, um es mit dem Comic-Helden Superman aufzunehmen. Rund ein halbes Jahr nach seiner offiziellen Einführung ähnelt die weltweit erste staatliche Kryptowährung aber eher der Romanfigur "Der Unsichtbare".

"Wir haben keinerlei Hinweise, dass irgendjemandem Petro zugeteilt wurden oder dass er an irgendeiner Börse aktiv gehandelt wird", sagt Tom Robinson, Mitgründer der Firma Elliptic, die sich mit illegalen Aktivitäten in der Kryptobranche beschäftigt. Trotz einer viermonatigen Reuters-Recherche sind bislang keine Firmen oder Institutionen bekannt, die den Petro als Zahlungsmittel akzeptieren. Die Cyber-Devise kann an keiner der namhaften Kryptobörsen gehandelt werden.

Die venezolanische Petro-Aufsicht, die im Finanzministerium angesiedelt sein soll, hat dem Pförtner zufolge dort kein Büro. Die Internetseite der neu geschaffenen Behörde ist nicht online und ihr Chef Joselit Ramirez reagiert nicht auf Anfragen.

