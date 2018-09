Im Anschluss an die endgültige Vereinbarung von Boyd vom 11 Juli für die Übernahme durch Tochtergesellschaften von Goldman Sachs

Die Boyd Corporation, ein führender globaler Anbieter hoch technisierter Wärmemanagement- und Umweltdichtungslösungen, gab heute bekannt, dass die bereits angekündigte Übernahme durch Tochtergesellschaften von Goldman Sachs abgeschlossen ist. Das Unternehmen wird weiterhin als Boyd Corporation betrieben ein Name, der fast 100 Jahre Tradition und Vision im Einsatz für Kundenbedürfnisse und technologische Entwicklung verkörpert.

"Die Partnerschaft mit Goldman Sachs ist für Boyd ein spannender nächster Schritt", sagte Mitch Aiello, Präsident und CEO von Boyd. "In den vergangenen drei Jahren haben wir einen enormen Erfolg und eine transformative Wachstumspartnerschaft mit Genstar Capital erfahren. In dieser Zeit haben wir zahlreiche Akquisitionen getätigt, geografisch expandiert, Anteile auf neuen Märkten ausgebaut und unseren Engineering-Fokus erweitert, der zu fortgeschritteneren und erweiterten Lösungen und Dienstleistungen für die Kunden führte. Die Partnerschaft mit Goldman Sachs stellt sicher, dass wir auch weiterhin eine Vorreiterrolle bei Innovationen im Bereich Wärmemanagement und Umweltdichtungslösungen spielen, da sie dem Unternehmen ein neues Niveau an Möglichkeiten, globalen Beziehungen und finanzieller Unterstützung bieten. Wir werden weiterhin der globale Branchenführer in einem hochdynamischen Markt mit Wertschöpfung für Kunden, strategischem Wachstum und gezielten Innovationen sein."

Die Boyd Corporation entwickelt und fertigt die weltweit innovativsten Dichtungen, Abschirmungen, Isolatoren, Leiter, Absorber, Streuer und Dämpfer für viele verschiedene Energieformen, insbesondere thermische und mechanische Energie. Die Kunden profitieren vom Zugang zu Design, Produktion und Kundensupport aus jeder globalen Region mit unterschiedlichen Kostenmodellen, die auf die jeweiligen individuellen Anforderungen skalierbar sind. Die vielfältigen und komplexen Lösungen von Boyd steigern den Mehrwert für globale Kunden durch die Optimierung der Produktleistung und Effizienz, die Vermeidung von unbeabsichtigten Betriebsausfällen, die Minimierung von Verschleiß und die Verlängerung der Produktlebenszyklen mit einer Designgeschwindigkeit, welche die Zeit zwischen Entwicklung und Markteinführung verringert und dies alles auf drei Kontinenten.

Über die Boyd Corporation

Die Boyd Corporation ist ein globaler Anbieter von Thermomanagement- und Umweltdichtungslösungen, die wesentlich für Produkte sind, welche die Welt am Laufen halten. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über Fachkompetenzen in den Bereichen Engineering und Design, Fertigung und Lieferkettenmanagement und verpflichtet sich zur Zufriedenstellung von Kunden in den Branchen Elektronik, Mobile Computing, Medizintechnik, Transport, Luft- und Raumfahrt sowie in anderen für B2B-Beziehungen und Verbraucher wesentlichen Bereichen. Boyd Corporation: Ein Unternehmen, viele Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.boydcorp.com

