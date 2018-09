Immer mehr Verpackungshersteller und Lohnfertiger für große internationale Marken haben den Bedarf an Kunststoffverpackungen erkannt und entscheiden sich in der Folge für das Thermoformverfahren. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die hierdurch möglichen dünnwandigen Verpackungen bedeuten eine Materialeinsparung und damit Kostensenkung, die hohe Arbeitstaktzahl resultiert in einem hohen Ausstoß einwandfreier Formteile, die eingesetzten Werkzeuge mit zahlreichen Kavitäten sind kostengünstig herzustellen und schnell zu wechseln. Eine angeschlossene Stapeleinrichtung ermöglicht das hygienische Abpacken der thermogeformten Kunststoffteile ohne ungewünschte Kontamination. Dieser "No Human Touch"-Aspekt ist auch für die indischen Verpackungshersteller, insbesondere bei Lebensmittelverpackungen, zunehmend ein wichtiges Qualitätsmerkmal.

Stützpunkt Illig India Pvt. Ltd.

Das Maschinen- und Werkzeugbauunternehmen Illig ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsanlagen und Werkzeugen zum Thermoformen von Kunststoffen und von Lösungen für die Verpackungsindustrie. ...

